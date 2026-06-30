Grimaldo all’Atletico Madrid, è ufficiale: i Colchoneros piazzano un colpo importantissimo sulla fascia sinistra. I dettagli dell’operazione

Grimaldo all’Atletico Madrid, è stato ufficializzato il trasferimento dell’esterno spagnolo dal Bayer Leverkusen ai Colchoneros. Tutti i dettagli

L’Atletico Madrid mette a segno uno dei primi, grandi colpi di questa sessione estiva di calciomercato, rinforzando in maniera considerevole la propria corsia mancina. Alejandro Grimaldo è ufficialmente un nuovo giocatore dei Colchoneros. La dirigenza madrilena ha chiuso definitivamente l’operazione con il Bayer Leverkusen, bruciando la concorrenza di diversi top club europei e assicurandosi le prestazioni dell’esterno sinistro spagnolo, da tempo considerato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo a livello internazionale.

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I dettagli del contratto e il ritorno in Spagna fino al 2030

Il laterale difensivo ha sottoscritto un accordo a lungo termine con la società del presidente Enrique Cerezo. Grimaldo ha infatti firmato un contratto fino al 2030 con l’Atletico: un vincolo quadriennale che blinda l’esterno e ne testimonia la centralità nel nuovo progetto tecnico guidato dalla dirigenza spagnola.

Per il calciatore si tratta di un suggestivo e atteso ritorno in Liga. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Barcellona (la celebre Masia), Grimaldo aveva lasciato la penisola iberica molto presto per consacrarsi prima in Portogallo con la maglia del Benfica e successivamente in Germania. Ora, nel pieno della maturità agonistica, torna in patria per calcare i campi della Spagna da protagonista assoluto.

L’addio al Bayer Leverkusen dopo i trionfi in Bundesliga

Il classe 1995 si congeda così dal Bayer Leverkusen al termine di tre anni importanti, durante le quali è stato uno dei pilastri insostituibili dello scacchiere tattico di Xabi Alonso. L’avventura tedesca di Grimaldo rimarrà memorabile soprattutto per la storica e leggendaria Bundesliga vinta nel 2023/2024, arrivata al termine di una cavalcata trionfale senza precedenti nella storia del club tedesco.

Nelle ultime settimane, l’esterno è stato impegnato con la propria selezione nazionale. Adesso, proprio al termine del Mondiale con la Spagna, il calciatore è pronto a iniziare questa nuova ed elettrizzante avventura professionale nella capitale spagnola.

L’impatto tattico nello scacchiere di Diego Simeone

L’innesto dell’ex stella del Benfica rappresenta un’arma tattica di spessore per l’allenatore Diego Pablo Simeone. Grimaldo garantisce infatti una straordinaria spinta offensiva, qualità eccelsa nei cross, abilità balistica sui calci piazzati e una solida esperienza internazionale accumulata in anni di Champions League. Il tecnico argentino troverà in lui il profilo perfetto per interpretare sia il ruolo di terzino in una linea difensiva a quattro, sia quello di esterno a tutta fascia nel 3-5-2, modulo che esalta al massimo le doti di inserimento dello spagnolo.