Grosso dopo Napoli Sassuolo: «Mi tengo stretto la prestazione, abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso! Sull’obiettivo salvezza rispondo così»

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro il Napoli

Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Sassuolo, il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, ha commentato così la sconfitta maturata nel 21° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

SASSUOLO CHE MERITAVA DI PIU’, COSA DI DICE ALLA SQUADRA IN QUESTI CASI? – «Per ora niente, a caldo non mi piace parlare. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, peccato esser usciti dal campo con zero punti. Oggi la squadra, tra tante difficoltà, ha risposto presente. E’ una cosa che mi tengo stretta, so quanto è difficile questo campionato da neofiti. Mi tengo la prestazione, dobbiamo esser bravi a ripeterla, adesso arrivano le partite difficili».

SENSAZIONI CHE LASCIANO LE SFIDE CONTRO LE BIG – «La fiducia la tengo stretta, ce l’ho dall’inizio. So che a campionato stiamo andando incontro. Abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso, ora è un periodo in cui non riusciamo a portare a casa la posta in palio, ma le prestazioni ci sono state. Le antenne devono restare dritte, riconoscere che i margini per migliorare sono ampi».

SUL RECUPERO DEGLI INFORTUNATI – «Li aspettiamo i ragazzi che al momento non ci sono. Io oggi mi tengo quelli che avevamo in campo, la prestazione di tutti con ampi margini di miglioramento. Ci auguriamo che torneremo presto tutti per continuare a cavalcare e cercare di raggiungere il nostro obiettivo».

OBIETTIVO SALVEZZA? – «Non ci portiamo troppo avanti, se scavalchi troppo presto poi non è facile ri-calibrarsi. E’ la somma dei punti che ti porta all’obiettivo. Sappiamo che è difficile, che le partite sono tutte molto toste. Ricaricheremo le energie e ci ri-buttiamo dentro il campionato per ottenere il massimo».