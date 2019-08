Guardiola confessa: «Maguire? Non potevamo permettercelo» – VIDEO

Guardiola e la confessione su Maguire: «È un grandissimo giocatore, lo volevamo ma non potevamo permettercelo»

Harry Maguire è il nome più caldo in terra inglese. Il difensore, ancora del Leicester, è a un passo dal vestire la maglia del Manchester United che lo acquisterà per una cifra monstre. Non solo i Red Devils, poiché anche i cugini del City hanno mostrato un interesse per il giocatore.

Lo ha confessato lo stesso Guardiola in conferenza stampa: «È un grandissimo calciatore, ma non potevamo permettercelo. Porta palla, è veloce e giovane. Ha fatto un mondiale incredibile, e lo ha preso lo United. Complimenti a loro per il colpo».