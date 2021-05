Guardiola Manager of the Year: altro riconoscimento per il tecnico del City

Ancora un riconoscimento per Pep Guardiola, trionfatore della Premier League e in finale di Champions League: Manager of The Year

Guardiola solidifica la sua posizione tra i migliori tecnici della storia del calcio. Il tecnico ha guidato il Manchester City alla conquista di una Premier League molto complicata ma regolata con tante giornata d’anticipo. Sabato 29 maggio c’è attesa per la finale di Champions League contro il Chelsea.

Intanto Guardiola viene premiato come Manager of the Year dalla LMA (League Manager Association): riconoscimento ampiamente meritato.