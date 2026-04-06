Guardiola fa sognare i tifosi italiani: «Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno»

Pep Guardiola accende il sogno dei tifosi italiani: «Mi piacerebbe allenare una Nazionale». Le sue dichiarazioni

Pep Guardiola ha parlato del suo futuro dopo il netto 4‑0 con cui il Manchester City ha superato il Liverpool nei quarti di coppa, lasciando aperti scenari che riguardano anche l’Italia. Il tecnico spagnolo è infatti uno dei nomi accostati alla panchina della Nazionale, alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Gattuso in seguito al deludente Mondiale. Le sue parole, arrivate nel post‑partita, hanno inevitabilmente alimentato le voci. Guardiola ha infatti ammesso che un’esperienza in una selezione nazionale lo affascina.

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PAROLE – «Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno».

Una frase che suona come un indizio sul suo futuro, che potrebbe allontanarlo da Manchester dopo anni di successi e, chissà, magari avvicinarlo proprio all’azzurro.