Guardiola si scusa dopo gli episodi post Newcastle: «Sono imbarazzato e mi vergogno quando rivedo le immagini»

Guardiola fa mea culpa dopo gli episodi post Newcastle con il cameramen: «Mi vergogno quando rivedo le immagini»

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, Pep Guardiola ha affrontato in conferenza stampa un episodio spiacevole avvenuto pochi giorni prima. Il tecnico del Manchester City ha parlato apertamente di “imbarazzo” e “vergogna” per quanto accaduto al termine della gara persa contro il Newcastle, mostrando grande autocritica.

La scena incriminata si è verificata dopo il 2-1 subito a St James’ Park. Guardiola, già nervoso per la sconfitta, ha avuto un acceso confronto con Bruno Guimaraes. In quel frangente un operatore ha ripreso la lite e il tecnico, infastidito, ha reagito togliendogli le cuffie e rivolgendogli parole concitate, come documentato dalle immagini diffuse dai fotografi presenti.

Consapevole dell’errore, Guardiola ha voluto chiarire la sua posizione pubblicamente: “Sono imbarazzato e mi vergogno quando rivedo le immagini. Non mi piace. Mi sono scusato subito. Anche dopo mille partite non sono perfetto, ho commesso un grande errore”. Un gesto di responsabilità che conferma la volontà dell’allenatore di chiudere l’incidente e riportare l’attenzione sul campo.

