Guardiola: «Ringrazio Zidane ma non sono il migliore. Il Tas…»

In conferenza stampa, Pep Guardiola risponde alle parole di Zidane, che lo aveva definito il miglior tecnico al mondo.

PAROLE ZIDANE – «Voglio ringraziarlo per le sue parole e non voglio contraddirti, ma non sono il migliore. Non ho mai voluto essere il migliore nella mia professione, non ho nemmeno mai capito chi è il migliore quando gli artisti sono i calciatori. Quando vinci hai più elogi e quando perdi ti valutano di meno. Ciò che Zidane ha fatto in Europa non verrà ripetuto, o sarà molto difficile».

ESCLUSIONE CITY – «Abbiamo il diritto di appellarci. Siamo ottimisti ma in caso contrario lo accetteremo. Abbiamo già fatto ricorso ad un’altra sentenza come club, vedremo cosa accadrà nel TAS».