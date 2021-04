Guardiola: «Sorpreso da Tuchel? No, lo ammiro» – VIDEO

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa di Thomas Tuchel: le sue dichiarazioni

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Chelsea. Le sue parole.

«Sorpreso da Tuchel? No, perché lo conosco fin dai tempi del Mainz, quando io ero alla prima prima stagione al Bayern Monaco. Poi andò al Borussia Dortmund e gli ci vollero appena una o due gare per far giocare la sua squadra esattamente come voleva. Fu davvero rapido. Thomas ha grande esperienza, è stato in un top club come il PSG e ora è al Chelsea. Sapevo fin dall’inizio che avrebbe fatto un buon lavoro. Anche Lampard ha fatto un lavoro incredibile a Londra, alla sua prima stagione non ha potuto acquistare giocatori e poi ha fatto molto bene in Champions. Li ammiro entrambi, come persone e come allenatori. Domani affrontiamo Tuchel, che sa bene quanto io lo stimi».