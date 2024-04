Gudmundsson Inter, la società chiede tempo... La Premier incombe

L’Inter vuole fortemente Gudmundsson del Genoa ma deve trovare il modo per arrivare alle richieste dei rossoblù

I nerazzurri, forti del gradimento del calciatore e della sua volontà di restare in Italia, hanno capito di avere del margine per convincere il Genoa a cederglielo. Il club di Viale della Liberazione chiede tempo per trovare il modo di costruire un’offerta da 30 milioni di euro complessivi, ma il tempo stringe. Sull’islandese resta forte l’interesse dalla Premier League che rischia di far saltare il banco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.