Gudmundsson Juve, Giuntoli in pressing: la situazione

La Juve fa sul serio per Gudmundsson e Giuntoli inizia il pressing: il Tottenham al momento non spaventa

La Juventus fa sul serio per Albert Gudmundsson. Il gioiello islandese del Genoa è nei radar bianconeri ormai da diversi mesi. Tanto da essere stato osservato in più occasioni durante questa stagione dagli scout della Vecchia Signora. Una promozione che ha portato ad avviare i contatti con gli agenti dell’attaccante.

Il Genoa valuta 35 milioni di euro la propria stella. Un prezzo elevato per le casse dei club italiani che lo seguono (Juve e Inter); mentre per gli inglesi del Tottenham non sarebbe affatto un problema soddisfare le richieste rossoblù. Lo spauracchio della Premier League va sempre tenuto d’occhio, ma al momento la minaccia proveniente da Oltremanica sembra gestibile. A Torino potrebbe spuntare un accordo più lungo (contratto quadriennale) con uno stipendio da 2,4 milioni di base fissa che coi bonus potrebbe facilmente lievitare almeno a 3. Lo scrive Tuttosport.