La Juventus affronterà il Valencia. Occhi di riguardo per tre talenti degli spagnoli: nel mirino di Paratici ci sono Guedes, Gayà e Soler

Juventus e Valencia, tra Champions League e calciomercato. Stasera, alle ore 21, le due formazioni scenderanno in campo per dar vita a uno dei match più interessanti della quinta tornata dei gironi di Champions League. La Juve ha due risultati su tre per assicurarsi il passaggio del turno, il Valencia deve solo vincere per tenere vive le speranze di qualificazione e per giocarsi il tutto per tutto all’ultima contro lo United. Come riferito da Tuttosport però Fabio Paratici avrà tre ulteriori motivi d’interesse. Jorge Mendes, super procuratore di Cancelo e Ronaldo, e primo operatore di mercato del club spagnolo può fare da tramite per tre colpi in salsa valenciana: Gonçalo Guedes, Carlos Soler e José Gayà.

I tre calciatori infatti sono finiti nel mirino della Juventus. Gayà è seguito con grande interesse dalla Juve già da un paio d’anni. Talento mancino, classe ’95, Gayà è considerato l’erede naturale di Jordi Alba. Il giocatore è stato trattato dai bianconeri anche lo scorso inverno, nell’affare Sturaro, mai andato in porto. Attenzione poi a Carlos Soler, classe ’97, talento naturale abile a giocare da trequartista ma anche da centrocampista centrale e laterale. Occhi puntati anche sull’esterno Guedes: il portoghese classe ’96 non ha ancora segnato ma è costato 40 milioni di euro. Cristiano Ronaldo lo conosce bene e potrebbe consigliarlo ai suoi.