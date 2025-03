Guendouzi sicuro: «Torino? Sarà una gara intensa, dovremo pressarli alti per metterli in difficoltà. Su Rovella…»

Il centrocampista della Lazio Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua permanenza a Roma: le sue parole

Matteo Guendouzi è diventato una figura centrale per la Lazio di Baroni.Il centrocampista francese, dopo l’esperienza all’Arsenal, ha dimostrato una significativa crescita in Serie A. Prima della sfida contro il Torino, ha espresso il desiderio di migliorare il proprio contributo in campo e ha sottolineato l’importanza di mantenere un buon equilibrio tra attacco e difesa. Le parole ai microfoni del club:

TORINO – «Sappiamo di affrontare un’ottima squadra, il Torino è sempre difficile da battere perché è aggressivo e ha calciatori tecnici. Sarà una gara intensa, dovremo pressarli alti per metterli in difficoltà. Conosciamo però le nostre qualità, vogliamo conquistare i tre punti per iniziare al meglio le nove gare che mancano alla fine del campionato».

GOL – «Lo spero, voglio segnare di più. Lavoro ogni giorno anche per questo ma la cosa più importante è regalare equilibrio tra difesa e attacco, ora, ad esempio, gioco un po’ più indietro per aiutare la squadra. So però di poter segnare più di 5 gol a stagione perché un centrocampista deve saper fare anche quello. La cosa fondamentale rimane quella di dare il massimo in ogni partita».

MENTALITA‘ – «Fin da quando ero bambino e praticavo karate. È uno sport che mi piace molto, ti regala una mentalità vincente perché se perdi vuol dire che il tuo avversario ha fatto meglio di te. Questo mi ha aiutato molto nel calcio, dandomi la spinta a voler vincere sempre. Quando scendo in campo con il club o la Nazionale, ho solo l’obiettivo di dare il massimo, uscire vincitore e rendere fieri i nostri tifosi».

