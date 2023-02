Gullit: «Stagione difficile per il Milan, ma in Champions…»

Le parole di Ruud Gullit, ex calciatore olandese del Milan, sulla stagione della squadra rossonera. I dettagli

Ruud Gullit ha parlato della stagione del Milan a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Stagione difficile per il Milan. Stanno combattendo e soffrendo. In questa prima parte di stagione è stato più difficile di quanto si aspettassero. Nel calcio però non si sa mai: in Champions hanno vinto l’andata contro il Tottenham, vediamo come andrà a finire. La Champions è una competizione dura per le italiane. In Serie A si gioca un bel calcio, ma manca la “scintilla” che possono dare i giocatori con qualità particolari».