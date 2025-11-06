Hanno Detto
Gullit parla con Zirkzee: «Torna in prestito in Italia se puoi. Gioca a calcio e basta. E’ un bravo giocatore ma al Manchester United è dura…»
Gullit, campione del Milan, ha commentato il futuro di Zirkzee, attaccante del Manchester United, invitandolo a rilanciarsi in Serie A
Ruud Gullit, icona del calcio olandese e protagonista indimenticato in Serie A con Milan e Sampdoria, ha lanciato un messaggio diretto al connazionale Joshua Zirkzee. L’attaccante, oggi ai margini nel Manchester United di Ruben Amorim, non convince l’ex fuoriclasse, che giudica il trasferimento a Old Trafford una “decisione sbagliata”.
Intervistato da metro.co.uk, Gullit ha sottolineato come il ritorno in Serie A rappresenti il passo decisivo per rilanciare la carriera dell’ex Bologna:
- «Avrebbe dovuto restare in Italia, stava lavorando bene», ha spiegato.
- Sul Milan, il rammarico è evidente: «A Bologna stava crescendo e speravo che approdasse in rossonero».
Durissimo invece il giudizio sullo United: «Appena è arrivato lì, è stato un errore. Chiunque lasci quel club, poi gioca bene ovunque in Europa». Da qui il consiglio netto: «Torna in prestito in Italia, gioca e basta. È un ottimo giocatore».
Le possibili destinazioni in Serie A
Un ritorno nel campionato italiano non è affatto utopico. Secondo Calciomercato.com, Zirkzee è stato accostato a diversi club:
- Milan: sempre alla ricerca di un centravanti, resta la pista più logica.
- Como: un’ipotesi suggestiva, ma tutta da verificare.
- Roma: il club più interessato, alle prese con i problemi offensivi di Dovbyk e Ferguson.
La palla ora passa al Manchester United, che deve decidere se aprire alla formula del prestito per l’attaccante olandese.
