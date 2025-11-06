 Gullit parla con Zirkzee: «Torna in prestito in Italia se puoi. Gioca a calcio e basta. E' un bravo giocatore ma al Manchester United è dura...»
Gullit parla con Zirkzee: «Torna in prestito in Italia se puoi. Gioca a calcio e basta. E’ un bravo giocatore ma al Manchester United è dura…»

6 minuti ago

Gullit

Gullit, campione del Milan, ha commentato il futuro di Zirkzee, attaccante del Manchester United, invitandolo a rilanciarsi in Serie A

Ruud Gullit, icona del calcio olandese e protagonista indimenticato in Serie A con Milan e Sampdoria, ha lanciato un messaggio diretto al connazionale Joshua Zirkzee. L’attaccante, oggi ai margini nel Manchester United di Ruben Amorim, non convince l’ex fuoriclasse, che giudica il trasferimento a Old Trafford una “decisione sbagliata”.

Intervistato da metro.co.uk, Gullit ha sottolineato come il ritorno in Serie A rappresenti il passo decisivo per rilanciare la carriera dell’ex Bologna:

  • «Avrebbe dovuto restare in Italia, stava lavorando bene», ha spiegato.
  • Sul Milan, il rammarico è evidente: «A Bologna stava crescendo e speravo che approdasse in rossonero».

Durissimo invece il giudizio sullo United: «Appena è arrivato lì, è stato un errore. Chiunque lasci quel club, poi gioca bene ovunque in Europa». Da qui il consiglio netto: «Torna in prestito in Italia, gioca e basta. È un ottimo giocatore».

Le possibili destinazioni in Serie A

Un ritorno nel campionato italiano non è affatto utopico. Secondo Calciomercato.com, Zirkzee è stato accostato a diversi club:

  • Milan: sempre alla ricerca di un centravanti, resta la pista più logica.
  • Como: un’ipotesi suggestiva, ma tutta da verificare.
  • Roma: il club più interessato, alle prese con i problemi offensivi di Dovbyk e Ferguson.

La palla ora passa al Manchester United, che deve decidere se aprire alla formula del prestito per l’attaccante olandese.

