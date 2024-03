Gyokeres Milan, Moncada si gioca un doppio asso

Gyokeres è l’attaccante in cima alla lista dei desideri di Moncada per il Milan: due gli assi da potersi giocare per il club

I rossoneri sono determinati a fare sul serio e a giocare d’anticipo per battere la concorrenza. Il prezzo di partenza è di almeno 50 milioni di euro, ma i rossoneri sono pronti a giocarsi le carte Ibrahimovic e Leao per convincere lo svedese a trasferirsi a Milano a partire dalla prossima estate. Lo riporta la Gazzetta.