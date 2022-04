Le parole del difensore slovacco, che suona la carica per la salvezza della Salernitana: «Una vittoria e cambia tutto»

Intervistato dal Corriere dello Sport Norbert Gyomber si dice fiducioso delle possibilità di salvezza della Salernitana: «Nelle ultime partite, tranne quella contro l’Inter, non siamo mai stati inferiori a nessuno e questo ci da fiducia. Una vittoria e cambierebbe tutto»

Lo slovacco non nasconde le difficoltà dei granata, ma rimane concentrato sull’obbiettivo salvezza: «Sbagliamo molto in difesa, probabilmente subentra un po’ di disattenzione in alcuni frangenti della gara, ma la speranza c’ è e non molleremo di un centimetro. Dopo la partita con il Torino il mister ci ha subito motivato. Proveremo a vincere più gare possibili, poi tireremo le somme».