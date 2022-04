Sabatini, finita la luna di miele con la Salernitana? Le parole del DS

Walter Sabatini in una intervista mette in risalto alcune criticità della dirigenza: «Con Djuric sto facendo una figuraccia.»

In una intervista presso la rete Telecolore, il DS della Salernitana Walter Sabatini ha lasciato intravedere alcune fratture nel suo rapporto col presidente Iervolino: «C’è l’accordo per la sua riconferma? Ci sono dirigenti che fanno interviste che ipotizzano la tipologia dei calciatori che arriveranno l’anno prossimo, evidentemente la società sta facendo ipotesi e io ne prendo atto. Io devo stare vicino alla squadra e ai calciatori»

Anche sul rinnovo di Djuric, la situazione non sembra semplice: «Col presidente avevo detto che era una cosa da fare, già due mesi fa. Poi non ho capito perché non ci sia ancora la firma, sto facendo una figuraccia con il giocatore. Sono convinto che rinnoverà perché è un elemento troppo importante».