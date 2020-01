Haaland: «Il Dortmund aveva bisogno di me» – VIDEO

Haaland è pronto a dare inizio alla sua nuova avventura in Germania. Il giocatore sicuro: «Il Borussia Dortmund aveva bisogno di me»

Erling Haaland è diventato da poco un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. I tedeschi hanno accontentato le richieste economiche del Salisburgo bruciando la concorrenza di tutti i club europei interessati al giocatore.

L’attaccante, protagonista nella fase a gironi della Champions League, adesso è pronto a iniziare la sua nuova avventura coi tedeschi. La convinzione in sé stesso di certo non manca: «Mi ha contattato il Dortmund dicendo che aveva bisogno di me».