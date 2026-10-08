Haaland sicuro: «Dobbiamo stare uniti, rimanere positivi»

Manchester City, parla Haaland: «Dobbiamo stare uniti, rimanere insieme e positivi. Qualunque cosa accada nella vita, dobbiamo sempre avere un sorriso»

Il rientro dalla sosta per le Nazionali si trasforma in un momento chiave per il Manchester City, club finito al centro di una bufera mediatica a causa delle note accuse legate alla presunta violazione delle norme di finanziamento della Premier League tra il 2009 e il 2018. In questo clima di forte tensione e incertezza, a prendere la parola e a rassicurare l’intero ambiente è stato Erling Haaland, straordinario centravanti norvegese e punto di riferimento offensivo della rosa guidata dal tecnico catalano Pep Guardiola.

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L’appello del bomber ai canali ufficiali del club

Di rientro dagli impegni con la propria selezione e a pochissimi giorni dalla delicatissima e affascinante trasferta di Anfield contro il Liverpool, il prolifico attaccante ha voluto mandare un messaggio chiaro e distensivo attraverso i canali ufficiali del club. Di fronte al clamore mediatico delle ultime settimane, il classe 2000 ha mantenuto fermo il focus sul campo da gioco, chiamando a raccolta tifosi e compagni di squadra per fare gruppo.

Il centravanti norvegese ha infatti dichiarato: “Dobbiamo stare uniti, rimanere insieme e positivi. Qualunque cosa accada nella vita, dobbiamo sempre avere un sorriso, rimanere positivi, guardare avanti e cercare di vincere le partite di calcio, godendoci la situazione. Penso che i tifosi in viaggio verso Anfield si divertiranno”.

Clima teso ma sguardo rivolto al big match contro il Liverpool

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Le dichiarazioni della stella dei Citizens arrivano alla vigilia di uno dei confronti più attesi dell’intero panorama calcistico europeo. La sfida contro il Liverpool rappresenterà un banco di prova fondamentale sia per le ambizioni di classifica sia per la tenuta mentale del gruppo.

In un momento così delicato per le vicende societarie ed extracampo che vedono coinvolto il club di Manchester, la leadership e l’atteggiamento positivo mostrati dal bomber norvegese rappresentano un pilastro fondamentale per mantenere altissima la concentrazione sugli obiettivi sportivi stagionali.



