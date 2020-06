Hakimi Inter, oggi la firma: segui LIVE tutti gli aggiornamenti sul nuovo acquisto da parte dei nerazzurri

(Dal nostro inviato a Milano) – Oggi è il giorno di Achraf Hakimi all’Inter. Il giocatore del Real Madrid – quest’anno in prestito al Borussia Dortmund – arriverà oggi a Milano. Segui il live con CalcioNews 24:

13.05 – Terminate le visite mediche all’Humanitas. Ora Hakimi si recherà al CONI.

13.00 – Il Borussia Dortmund ha salutato Hakimi: «Ringraziamo Achraf Hakimi per il tempo in cui è stato a Dortmund e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera».

11.50 – Ecco il video dell’arrivo del giocatore alla clinica Humanitas, in questo istante inizieranno le visite mediche di rito:

11.40 – Il giocatore ha salutato già i suoi vecchi compagni con un post su Instagram. Ecco le parole in spagnolo dell’ormai giocatore del Dortmund:

Visualizza questo post su Instagram Gracias @bvb09 💛🖤.⁣ ⁣ Thanks @bvb09 💛🖤. Un post condiviso da Achraf Hakimi (@achrafhakimi) in data: 30 Giu 2020 alle ore 2:19 PDT



11.31 – Il giocatore è arrivato nella struttura Humanitas per poter effettuare le visite mediche.

11.21 – Alcuni tifosi attendono il giocatore al CONI.

10.40 – Hakimi è atterrato a Milano con un volo privato da Madrid. Nelle prossime ore le visite mediche.