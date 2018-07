Halilovic promette: «Darò tutto per il Milan!»

Conferenza di presentazione per Alen Halilovic, nuovo centrocampista del Milan. Ecco le parole del talento croato

Il Milan presenta Alen Halilovic. Ecco le prime parole rilasciate dal centrocampista croato in conferenza stampa: «Sono felice di essere in una delle squadre più forti del mondo. Si tratta di un grande passaggio per la mia carriera e lo staff mi sta aiutando molto. Ho voglia di imparare dai miei compagni di squadre e mostrare quello che so fare. Gattuso? Abbiamo parlato, mi ha detto che per qualsiasi problema posso rivolgermi a lui. Perché ho scelto il numero 77? Il 7 è il mio preferito, ma ho visto che lo indossa Kalinic, un ragazzo croato come me. Il mio ruolo? In Under 21 ho giocato da mezzala, posso fare quel ruolo, proverò a dare il mio meglio. Io definito in passato un grande talento? Al Barcellona ero molto giovane, è stato il meglio per me. Poi ho fatto esperienza allo Sporting Gijon e al Las Palmas, in un campionato molto difficile come quello spagnolo. Il Milan rappresenta un passo in avanti per la mia carriera. Le difficoltà negli ultimi anni? Ero giovane, credo sia per questo. Non è facile avere occasioni quando arrivi così giovane in un club come il Barcellona. Se sogno la nazionale? Per ora non ci penso, ma giocare bene qui potrebbe darmi delle possibilità».

Il giocatore croato continua: «Parlo molto con Simic, che mi sta aiutando tanto. Bonucci, il capitano, è un grande giocatore. Anche Musacchio mi sta aiutando perché parliamo in spagnolo: Voglio imparare quanto prima l’italiano. Io come Boban? Era un ottimo giocatore, ha fatto bene con la Croazia. Non gli ho parlato, ma voglio farlo. Un altro grande rossonero che viene dai balcani è Savicevic. La mia posizione preferita? Credo di poter fare bene al centro oppure a destra. Alla Dinamo Zagabria ho imparato tanto e al Barcellona ho giocato con i migliori. Posso migliorare tantissimo, sono ancora molto giovane. Gli allenamenti di Gattuso? Sono contento di avere un tecnico come lui, dà tutto per i suoi giocatori e chiede il massimo anche quando siamo stanchi. E’ importante per un giovane come me. Cristiano Ronaldo? Si tratta di un grande calciatore, tra i migliori della storia. Il mio preferito però è Messi, mi sono allenato con lui e resta il mio idolo. I tifosi? Voglio ringraziarli, è un onore per me far parte di questa squadra. Aquilani e Boateng mi hanno parlato spesso dei tifosi, so che sono speciali. Darò il meglio e lo mi proteggeranno, lo farò in ritiro e in stagione».