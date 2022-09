Haller: «Il trattamento sta andando bene, posso allenarmi ogni giorno»

L’attaccante del Borussia Dortmund Haller ha parlato delle sue condizioni dopo la diagnosi di tumore ai testicoli

Sebastian Haller, attaccante del Borussia Dortmund, in una intervista a FIFA.com ha parlato delle sue condizioni dopo la diagnosi di tumore ai testicoli.

LE PAROLE – «Sto molto bene. Il trattamento sta andando bene e fortunatamente sono in grado di allenarmi ogni giorno. Non mi sarei mai aspettato di ricevere una risposta del genere o di avere così tanta compassione nei miei confronti, e non solo dal mondo del calcio. Queste sono cose che ci uniscono tutti e mi hanno dato un’enorme forza per affrontare questa sfida».