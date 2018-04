Hamsik supera Bruscolotti: è il calciatore del Napoli con più presenze in Serie A

Marek Hamsik è il giocatore del Napoli con più presenze in Serie A: battuto contro il Chievo il record di Giuseppe Bruscolotti

Al diciottesimo del secondo tempo di Napoli-Chievo, Maurizio Sarri toglie Marek Hamsik e mette Arek Milik. Per lo slovacco non è stata una partita bellissima, ma, se si guardano i freddi numeri, è una gara che lo consegna alla storia azzurra. Per lui è stata la partita numero 388 in Serie A, è diventato il calciatore partenopeo con più presenze nel massimo campionato italiano. Dal 2007 a oggi, in undici anni è riuscito a diventare un giocatore fondamentale e una bandiera del Napoli. Il sorpasso su Giuseppe Bruscolotti, fermo a 387 partite, lo testimonia appieno.

Lo scorso weekend, Hamsik era entrato in campo nella ripresa contro il Sassuolo e aveva contribuito a portare i suoi verso il pareggio. Allora aveva pareggiato il conto dei match con Bruscolotti e si era portato sul gradino più alto del podio a pari merito con Palo ‘e fierro, capace di indossare la maglia del Napoli ininterrottamente dal 1972 al 1989 e di vincere uno Scudetto coi campani. Dopo il record di gol col Napoli, per Hamsik anche quello di presenze, in attesa di battere ancora Bruscolotti come più presente di sempre: 494 partite per l’ex bresciano, 511 per l’altro.