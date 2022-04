Hamsik e Haaland: i due colpi mancati da Marotta alla Juventus. Ecco i rimpianti del dirigente e del club bianconero

Il Giornale oggi in edicola si è soffermato su due possibili colpi che Marotta poteva mettere a segno nel corso della sua avventura alla Juventus.

I bianconeri, infatti, avrebbero potuto portare a Torino Hamsik: Marotta stordì di telefonate De Laurentiis, senza tuttavia trovare il giusto varco per affondare il colpo. L’altro colpo sfumato, decisamente più recente e per il quale è maggiore il rammarico, è quello di Haaland: sarebbero potuti bastare 2,5 milioni di euro per portarlo alla Juve, ma Marotta e la dirigenza non ci credettero abbastanza.