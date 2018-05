Il giovane attaccante di proprietà del Cagliari è ancora nel mirino della Juventus. Han per i bianconeri: oggi incontro tra i club

La Juventus cerca ancora Kwang-Song Han, attaccante classe 1998 del Cagliari. Il giocatore è stato vicinissimo al trasferimento in bianconero durante il mercato di gennaio ma l’affare è sfumato perché i due club non hanno raggiunto l’intesa sul prezzo del cartellino. L’affare però potrebbe solo esser stato rimandato di qualche mese perché la Juventus è ancora sulle tracce dell’attaccante nordcoreano. Il giocatore ha segnato 7 gol in 17 gare col Perugia ma non ha inciso in A con i rossoblù (7 presenze e 1 assist) ma tutto il Cagliari non ha esaltato nella seconda fase di stagione.

Secondo Sky Sport, oggi Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha incontrato il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, per parlare del futuro di Han. La situazione rispetto a gennaio è cambiata e le parti hanno provato a vedere se ci sarà la possibilità di riprendere il discorso, parlando della fattibilità dell’operazione e della valutazione del ragazzo. Cagliari e Juventus però non hanno parlato solo del giovane centravanti coreano ma hanno parlato anche di Barella, Audero, Mandragora e Biancu. Le parti si rivedranno nuovamente nei prossimi giorni.