Hancko e Soucek: doppio colpo dall’est per la Fiorentina

La Fiorentina si muove sul mercato straniero. In arrivo il difensore David Hancko. Incontro per il centrocampista Soucek

Si chiamano Tomas Soucek e David Hancko i due obiettivi di mercato della Fiorentina. Il club viola ha ormai definito l’intesa con lo Zilina per l’arrivo del difensore classe 1997 per una cifra superiore ai 3 milioni di euro. Hancko, difensore slovacco di 21 anni, diventerà a breve un nuovo giocatore della Fiorentina. I viola però non si fermeranno al difensore slovacco. Pantaleo Corvino può pescare in Repubblica Ceca l’erede di Milan Badelj.

Secondo Sky Sport, I viola hanno messo nuovamente nel mirino Tomas Soucek, un vecchio pallino di Pantaleo Corvino. Il giocatore è stato cercato durante il mercato di gennaio ma la trattativa si bloccò. Ora l’affare può andare in porto. In questi minuti Paska e Satin, che rappresentano il giocatore, stanno incontrando i dirigenti della Fiorentina. Lo Slavia Praga, club proprietario del cartellino, ha aperto alla cessione intorno ai 3 milioni di euro.