Handanovic duro: «Non siamo maturi per certi discorsi»

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha commentato la sfida persa contro l’Atalanta a Bergamo. Ecco le sue parole

Sconfitta per l’Inter in casa dell’Atalanta. I bergamaschi hanno portato a casa bottino pieno, vincendo per 4-1. Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato così dopo la gara: «L’Atalanta meritava di vincere e ha portato a casa i 3 punti. Hanno giocato meglio di noi, probabilmente per noi certi discorsi sono prematuri ma andiamo avanti per la nostra strada. Ora ci fermeremo e guarderemo la gara per capire gli errori che abbiamo commesso. Se ha inciso la sfida con il Barcellona? Forse sì ma non deve essere un alibi Sapevamo cosa dovevamo aspettarci oggi, ma non abbiamo fatto quello che dovevamo. La sconfitta non ci deve ridimensionare, dobbiamo pensare sempre in grande perché ce lo impone la storia di questo club ma certi discorsi sono prematuri».