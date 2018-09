Il portiere nerazzurro, Samir Handanovic, ha parlato ai microfoni di Inter Tv della Champions che sta per aprire i battenti

Dopo la vittoria col Bologna e la sosta di due settimane per la Nations League, la squadra di Spalletti tornerà in campo sabato pomeriggio contro il Parma, pronta a riscattare l’avvio di campionato tra luci e ombre. Uno dei protagonisti della stagione dell’Inter sarà Samir Handanovič, alla sua settima stagione ad Appiano Gentile che ai microfoni di Inter Tv ha dichiarato: «Questa settimana cercheremo di recuperare, anche mentalmente, in vista della partita contro il Parma. È sempre importante ripartire dopo aver vinto una partita».

Il portiere sloveno riuscirà finalmente a giocare la Champions con la maglia dell’Inter, sogno inseguito da sette anni: «Con la Champions dobbiamo imparare a recuperare subito, giocando ogni tre giorni bisogna sempre essere pronti. Sicuramente è un gruppo tosto, ma stiamo lavorando per arrivare a giocare anche questo tipo di gare». Handanovic ha poi concluso: «Dobbiamo comunque concentrarci per ottenere dei buoni risultati anche in campionato. La forza del gruppo è molto importante perchè le gare saranno tante. Dobbiamo stare uniti, ci sarà bisogno di tutti. Un gruppo si vede anche in queste cose, tifiamo tutti l’uno per l’altro».