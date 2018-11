Handanovic non è deluso: «Ma possiamo migliorare ancora»

Pareggio per l’Inter contro il Barcellona. Samir Handanovic, portiere dei nerazzurri, ha parlato così dopo la sfida di San Siro

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo il pari interno contro il Barcellona. Ecco le sue parole: «Quale parata del repertorio mancava? Quella del gol. Io ero già spostato e io sono ero già posizionato sul destro ma ha calciato tra i due uomini. Io guardo quello che si può migliorare ma forse ha calciato proprio bene. Loro hanno fatto molto meglio di noi, noi potevamo fare qualcosa in più. Qualcosa avevamo preparato diversamente ma non l’abbiamo fatto in campo. Quando gli lasci sempre il pallone nei piedi cominci a servire tu vai indietro ma credo che queste partite ci servano e quindi va bene così».

Prosegue Handanovic: «Dopo l’1-1 lo stadio ci ha dato qualche emozione in più e pensavo che l’avremmo vinta come è successo con il Tottenham. C’è il rischio di perdere ma fa niente, io sentivo una spinta importante da parte della gente. Queste partite vanno prese per imparare e ci devono essere da lezione. Io non sono deluso, possiamo migliorare come abbiamo fatto in campionato dove siamo cresciuti anche se penso che queste squadre possano insegnare da giocare a tantissime formazioni, non solo a noi».