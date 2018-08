Hapoel Haifa-Atalanta Streaming e diretta tv: dove vedere la partita di andata del terzo turno preliminare di Europa League 2018/2019

Hapoel Haifa-Atalanta è la partita valida come andata del terzo turno preliminare di Europa League in programma per giovedì 9 agosto alle ore 20.15 presso lo Stadio Sammy Ofer di Haifa. I nerazzurri, reduci dalla bellissima vittoria per 0 a 8 in casa dal Sarajevo nel turno precedente, sfidano la formazione israeliana, che ha superato gli islandesi dell’FH. La gara sarà trasmessa in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport, anche in HD, sui canali Sky Sport 1 (201 e 240 dello Sky Box) e Sky Sport Football (202 e 241 dello Sky Box). Non è tutto però, perché Hapoel Haifa-Atalanta sarà trasmesso anche in streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device, compresi quelli iOS, Android e Windows Mobile, tramite l’app Sky Go. Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Hapoel Haifa-Atalanta: probabili formazioni

QUI HAPOEL HAIFA – Poche le informazioni riguardanti la semi-sconosciuta formazione israeliana guida dall’ex gloria Nir Klinger, già capitano della nazionale locale e noto per aver condotto nel 2004 il Maccabi Tel-Aviv ad uno storico pareggio casalingo contro la Juventus guidata all’epoca da Fabio Capello (1-1). L’elemento probabilmente più rappresentativo e di qualità dell’Hapoel è il difensore centrale rumeno ex Galatasaray, Watford e Celta Vigo tra le altre, Gabriel Tamas. In avanti occhio al moldavo Radu Ginsari.

QUI ATALANTA – Non dovrebbero essere sostanziali le modifiche di Gian Piero Gasperini rispetto alle ultime uscite europee dei nerazzurri, in particolar modo in attacco dove dovrebbe essere confermato l’ottimo Moussa Barrow, autore di una tripletta contro il Sarajevo settimana scorsa, al fianco di Alejandro Gomez (autore invece di una doppietta). Panchina dunque per il nuovo acquisto Duvan Zapata, mentre a centrocampo ci sarà il giovanissimo Matteo Pessina, reduce dal prestito allo Spezia, di fianco agli ottimi Marten de Roon e Remo Freuler.

PROBABILE FORMAZIONE HAPOEL HAIFA (4-2-1-3) – Setkus; Dilmoni, Kapiloto, Mitrevski, Malul; Sjoestedt, Plakushchenko; Arael; Elbaz, Vermouth, Ginsari. Allenatore: Klinger

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-5-2) – Berisha; Toloi; Palomino, Masiello; Hateboer, Pessina, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Barrow. Allenatore: Gasperini