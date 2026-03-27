Hasa dice addio all’Italia: ha scelto l’Albania per la sua carriera internazionale! Le ultimissime

Luis Hasa ha deciso! Cambia bandiera: niente Azzurri, il centrocampista sceglie l’Albania di Sylvinho. I dettagli

Luis Hasa non vestirà più la maglia della Nazionale italiana. Il centrocampista della Carrarese, in prestito dal Napoli, ha infatti scelto di rispondere alla chiamata dell’Albania. La decisione è diventata ufficiale mercoledì 26 marzo, quando la piattaforma FIFA dedicata ai cambi di federazione ha registrato il suo passaggio alla Football Association of Albania.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Considerato uno dei talenti più interessanti dell’attuale Serie B, Hasa potrà ora essere convocato dal commissario tecnico Sylvinho. Una scelta significativa, soprattutto alla luce del percorso svolto con le selezioni giovanili italiane, dove aveva collezionato numerose presenze e mostrato un potenziale importante.

Il suo cammino nelle Nazionali giovanili è stato infatti articolato: dopo le prime apparizioni con l’U15 albanese, Hasa ha indossato l’azzurro in tutte le categorie, dall’U18 all’U21. Sei presenze con l’U18, quindici con l’U19 di Carmine Nunziata, cinque con l’U20 e tre con l’U21. Ora, però, il centrocampista ha scelto di rappresentare il Paese d’origine dei suoi genitori, chiudendo definitivamente il capitolo Italia.