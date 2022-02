Heffernan Milan, è ufficiale: nuovo difensore per i rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cork City con un comunicato ufficiale ha reso nota la cessione di Heffernan al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto

Il Cork City, tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la cessione del difensore Heffernan al Milan:

«Il Cork City FC può confermare che Cathal Heffernan è passato all’AC Milan in prestito fino a luglio, con la possibilità per la squadra italiana di riscattarlo a titolo definitivo. Heffernan ha firmato il suo primo contratto da professionista l’anno scorso, dopo essersi unito al City dai Ringmahon Rangers e aver debuttato in prima squadra la scorsa stagione».

l capo dell’Accademia, Liam Kearney, ha dichiarato: «Questa è una grande opportunità per Cathal e gli auguriamo ogni bene. Dopo aver giocato a football da scolaretto al Ringmahon, si è poi unito a noi e ha continuato a migliorare. È un ottimo giocatore e un grande ragazzo, e gli auguriamo il meglio per il futuro».