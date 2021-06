Hellas Verona, UFFICIALE: ceduto un giovane difensore centrale

L’Hellas Verona sfoltisce la rosa in vista della prossima stagione: saluta il difensore centrale turco Rayyan Baniya che torna in patria

Eusebio Di Francesco non potrà contare su Rayyan Baniya, che tornerà in patria dopo l’ultima esperienza in prestito in Serie C con il Mantova. Il comunicato ufficiale del club scaligero sul sito internet:

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Fatih Karagümrük (Turkish Süper Lig) il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rayyan Baniya, 22enne difensore centrale italo-turco»