Conferenza stampa Blessin: «Abbiamo tanto lavoro da fare. Tifosi? Eccezionali»

Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Hellas Verona

Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni:

GENOA – «Abbiamo tanto da fare e da lavorare. Siamo contenti ed orgogliosi di avere tanti giocatori in Nazionale ma dall’altra avrei preferito averli qui per lavorare al meglio. I tifosi? Gesto eccezionale e bellissimo da ammirare. E’ stato un grande segnale per noi vederli lì e in tanti. Le partite da qui in avanti saranno dure ma sappiamo che con loro possiamo avere un grosso aiuto. Punti? I dieci punti mi rendono orgoglioso ma potevano essere anche di più. Non abbiamo raggiunto ancora niente ma dobbiamo continuare su questa strada».

VERONA – «Giocano uno contro uno. Hanno delle grandi qualità di palleggio e nel possesso. Non dobbiamo lasciare loro troppo spazio».

AMIRI DESTRO – «Le due sostituzioni non sono state perché hanno fatto male ma per motivi tattici. Ho parlato con loro e ho detto che non ci sono problemi. Mi preme che ogni giocatore in campo dia il massimo».