Crespo analizza la Juve: «Mi aspetto molto da questi tre»

Hernan Crespo ha analizzato la situazione della Juve. Le parole dell’ex attaccante sulla situazione del club bianconero

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha avuto modo di parlare anche di Juventus. Ecco cosa ha detto:

«La squadra di Allegri è la favorita per lo scudetto. Max è una garanzia: gli chiedi qualcosa e lui te la porta, non si sbaglia. Finora, perlomeno, è sempre stato così. E poi in questo campionato ci sarà un Dybala in più. Mi aspetto grandi cose da lui, così come me le aspetto da Federico Chiesa che ha fatto un Europeo straordinario. L’ho visto bambino, Federico, mentre io e suo papà vincevamo le coppe con il Parma. Lui, come il padre, ha uno scatto e un tiro micidiali. Se gli dai un metro, sei fritto. E occhio alla voglia di riscatto di Ronaldo. Se è rimasto, è perché vuole dimostrare di essere ancora il numero uno».

