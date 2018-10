Herrera piace a Roma e Inter: il Porto lancia un messaggio

Roma e Inter sono sulle tracce di Hector Herrera. Il centrocampista del Porto può andare via tra gennaio e giugno

Hector Herrera in Italia? Il centrocampista messicano è stato accostato in diverse occasioni ai club italiani. Qualche anno fa fu vicinissimo al Napoli, in estate è stato cercato da Inter e Roma. Il messicano ha pochi mesi di contratto con il Porto e potrebbe andare via anche a gennaio ma il Porto, secondo quanto riferito da A Bola, ha smentito questa notizia. E’ in atto un vero e proprio braccio di ferro tra il giocatore e il club lusitano per il rinnovo del contratto ma il Porto non intende indietreggiare.

Il club lusitano è disposto a perdere il giocatore a parametro zero e non lo lascerà andare a gennaio. Si è arrivati ad un vero e proprio aut aut: o rinnova entro dicembre oppure andrà via a scadenza, a giugno. Al momento dunque sembra essere esclusa la partenza di Hector Herrera a gennaio. Inter e Roma ci avevano fatto un pensierino e pensavano di acquistare il centrocampista con un piccolo sforzo economico, una sorta di contentino per il Porto. L’affare però, salvo sorprese, non si farà: è esclusa la partenza a gennaio di Hector Herrera.