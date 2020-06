Herrera: «Mourinho diventa una belva con chi non è onesto»

Ander Herrera racconta come si è trovato sotto la gestione di Mourinho al Manchester United: le dichiarazioni del centrocampista

Nel corso dell’intervista concessa ad AS, Ander Herrera ha parlato anche di José Mourinho, suo ex allenatore al Manchester United. Ecco il suo giudizio sullo Special One.

«Mourinho ha una grande personalità, ma se lavori bene e non ti nascondi non avrai alcun problema con lui. Abbiamo la stessa mentalità. Bisogna essere maturi e duri. Diventa una belva con chi non è onesto».