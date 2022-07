Higuain: «50 milioni per Lewandowski? Con quella cifra...»

L’attaccante dell’Inter Miami Higuain ha commentato l’acquisto di Lewandowski per 50 milioni da parte del Barcellona

Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli e Juventus attualmente all’Inter Miami, in una intervista a Catalunya Radio ha commentato l’acquisto di Robert Lewandowski per 50 milioni da parte del Barcellona.

IL COMMENTO – «Scusa l’ignoranza. Il Barcellona l’ha preso gratis vero? Uff… 50 milioni. Sicuramente deve valerli per spendere tale somma. Quando io venni preso dal Real Madrid, per quella somma dovevi essere un giocatore fantastico. Certo i tempi sono cambiati e ora 50 milioni non sono nulla tra arabi e inflazione. Sicuramente Lewandowski è fantastico, ha vinto la Champions League due anni fa, ha un ottimo livello. È uno dei migliori attaccanti al mondo degli ultimi 10 anni. Non c’è età nel calcio. Penso che il Barcellona abbia fatto un grande trasferimento. È perfetto per il club».