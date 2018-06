Higuain al Chelsea per Morata: ecco il piano Juve

La Juventus può cedere Gonzalo Higuain al Chelsea. I bianconeri potrebbero puntare poi su Alvaro Morata, ex juventino

Gonzalo Higuain, attaccante argentino classe ’87, non è considerato incedibile dalla Juventus. Lo stesso attaccante avrebbe manifestato la sua intenzione di partire perché vorrebbe una squadra che gli garantisse maggiore sostegno e che giocasse per lui. Alla Juve è il Pipita a sacrificarsi per gli altri, lottando e correndo, e andando a smistare palloni a centrocampo. Con Sarri non era sempre così. Il centravanti argentino può lasciare la Juventus e la sua prossima destinazione può essere la Premier League. Guarda caso nei giorni scorsi, il Pipita ha dichiarato amore al campionato inglese: «Alla Juve sto bene ma mi piacerebbe giocare in Premier League» il succo delle sue parole.

Il Chelsea può aiutarlo a realizzare questo sogno. Il club inglese cerca un nuovo centravanti. Alvaro Morata, dopo un inizio scintillante, ha deluso le attese. A gennaio è arrivato Giroud ma non basta. I Blues potrebbero sfruttare la carta Morata per puntare proprio sul centravanti in uscita dalla Juve. La Vecchia Signora chiede almeno 60 milioni per non incorrere in una minusvalenza. Il Chelsea ha una carta importante da giocare: Alvaro Morata. Lo spagnolo fa gola alla Juve e i due club potrebbero pensare a uno scambio oppure la Juve potrebbe cedere Higuain ai Blues e potrebbe trattare a parte Alvaro, magari in prestito con riscatto.