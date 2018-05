Higuain dall’Argentina: «Grande annata con Dybala. Ora vogliamo il Mondiale»

L’attaccante della Juventus e dell’Argentina, Gonzalo Higuain, ha parlato del Mondiale, di Dybala e della sua stagione

L’Argentina prepara il Mondiale. Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, è pronto per vivere la kermesse in Russia accanto a Messi e Dybala. Il giocatore ha parlato dall’aeroporto di Ezeiza, al momento del suo arrivo in Argentina, prima di unirsi alla Nazionale di Sampaoli. Queste le sue parole: «Sto bene. Ho vissuto una grande annata con Paulo Dybala alla Juventus. Abbiamo vinto lo Scudetto e la Coppa Italia. In Champions purtroppo il Real Madrid ci ha eliminato con un rigore all’ultimo minuto. Adesso siamo qui con la testa sgombra e penseremo solo al Mondiale».

Prosegue l’attaccante parlando anche della nascita della figlia: «E’ stato un momento unico, meraviglioso. Sono molto felice. Sono padre e questo mi dà grande forza e tranquillità». Ora sotto con l’Argentina: «Per me non si tratta di una rivincita ma di una nuova sfida. Sono molto contento, felice di questa convocazione alla terza Coppa del Mondo, lavoro solo per fare bene. Siamo uniti, vogliamo fare un grande Mondiale. Tutte le Nazionali vogliono vincere e quello è il nostro obiettivo. Noi dobbiamo pensare a lavorare e a dimostrare di essere convinti dei nostri mezzi».