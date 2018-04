Chi li ha visti? Higuain e Dybala, due fantasmi allo Stadium

Allegri sbaglia tattica in Juve-Napoli ma i suoi calciatori hanno deluso. Male anche Higuain e Dybala, due fantasmi

La Juventus ha perso lo scontro diretto con il Napoli e ha un solo punto di vantaggio sulla formazione azzurra. Sabato prossimo la formazione di Max Allegri è attesa dal confronto con l’Inter, a San Siro, un match decisivo per il campionato, più di Juve-Napoli secondo il tecnico bianconero (Leggi anche: Le parole di Allegri dopo Juventus-Napoli). Non è ancora tempo di pensare alla prossima sfida, ora è il tempo dei processi. Massimiliano Allegri ha commesso uno dei suoi pochi errori da quando è alla Juventus e ha probabilmente fallito l’impostazione della gara, ha sbagliato formazione e ha provato a porre rimedio all’intervallo togliendo dal campo uno spento Dybala e gettando nella mischia Juan Cuadrado.

Il tecnico ha sempre un piano B e un piano C, a volte anche un piano D, ma stavolta non hanno funzionato. La tattica di giocare per lo 0-0 come contro la Roma o come a Roma con la Lazio non ha pagato e tutto questo fa nascere grandi punti di domanda sugli equilibri di un gruppo cui stanno mancando gli stoccatori nella fase decisiva. Higuain è a secco da più di 600 minuti (non segna da metà marzo), Dybala si è perso dopo la tripletta al Benevento. La Juventus ha collezionato solo 1 punto in due partite ed è mancata nei suoi uomini più importanti. Allegri dovrà ritrovare la coppia in HD per evitare un finale di stagione a bassa risoluzione.