Higuain per la storia: il Pipita vuole infrangere due tabù rossoneri nel derby

Gonzalo Higuain vuole battere due tabù nel derby contro l’Inter: il gol del numero 9 rossonero e il gol argentino

Il derby di Milano è sempre più vicino e Gonzalo Higuain gioca per la rivalità cittadina e per la storia. Il Pipita è uno che di derby se ne intende: in carriera, tra Argentina, Spagna e Italia, ha giocato 16 derby, perdendone solo uno contro l’Atletico Madrid dopo i 90′ regolamentari: nei 90′ minuti non ha mai perso un derby in carriera! Il numero 9 del Milan ha realizzato 11 gol nei 16 derby giocati, praticamente una sentenza. Il giocatore vuole ripetersi anche al debutto nel derby della Madonnina.

Il Pipita gioca per infrangere due tabù rossoneri: mai un argentino è riuscito a far gol all’Inter nei derby di campionato! Tanti gli argentini che hanno vestito la maglia rossonera, dai difensori Ayala e Chamot, passando per Redondo, Guly, Angelillo, Vernazza, Combin e Crespo, mai nessun gol in campionato contro l’Inter. Il Pipita gioca anche contro la ‘maledizione del 9’: l’ultimo numero 9 a segnare in un derby fu Pippo Inzaghi. Il giocatore rossonero segnò nel 2008 in un Milan-Inter terminato 2-1 insieme a Kakà e a Cruz. Dieci anni dopo il popolo milanista spera di vedere un altro numero 9 rossonero esultare, il Pipita Higuain.