Gonzalo Higuain, da finalizzatore a rifinitore: solo due tiri in porta in 180′ per l’attaccante del Milan, decisivo però nell’assist a Cutrone per la vittoria sulla Roma

Gonzalo Higuain e la nuova vita al Milan. L’attaccante argentino, arrivato dalla Juventus in estate, in rossonero sta vivendo un ruolo diverso rispetto al passato. Da finalizzatore a rifinitore, come nell’assist decisivo a Cutrone per il 2-1 sulla Roma di venerdì: comunque, un leader. Il primo Higuain visto in rossonero non ricorda il giocatore che è stato al Napoli o alla Juventus: più uomo squadra, meno isolato, pur decisivo e con la capacità di aiutare i compagni oltre i gol. Nelle due gare giocate contro Napoli e Roma, l’attaccante è andato al tiro 6 volte, di cui solo 2 in porta. I tifosi rossoneri adesso aspettano i suoi gol, ma l’argentino, con la sua esperienza, ha già dimostrato che non serve segnare per essere un leader, anche a una punta centrale come lui.