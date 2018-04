Higuain-Mertens, tra il rischio squalifica e la voglia di gol

Higuain-Mertens, ieri compagni di squadra ed oggi centravanti, diversi, di Juventus e Napoli

Si scrive Juventus-Napoli, si legge Higuain-Mertens. A 4 giorni dal big match dell’Allianz Stadium, Gonzalo e Dries scaldano i muscoli per la sfida decisiva in ottica Scudetto. 15 gol in campionato per l’argentino, 17 per il belga, ma con un comun denominatore: la crisi dell’ultimo mese. Entrambi, infatti, non vanno a segno, in campionato, dal mese di marzo: Juventus-Atalanta e Napoli-Roma le ultime volte in cui i centravanti diversi sono andati a rete. Un digiuno realizzativo che entrambi hanno voglia di interrompere.

Potranno farlo rispettivamente contro Crotone ed Udinese, a patto che Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri li mandino in campo. Nessuna bocciatura, tranquilli. Si tratta semplicemente di una questione disciplinare perchè sia Higuain che Mertens sono in diffida e, con un altro giallo, salterebbero Juventus-Napoli. Il tecnico bianconero, però, è stato chiaro sulla questione: il Pipita, se sta bene, gioca. Soluzione alquanto probabile vista l’assenza di Mario Mandzukic, causa gastroenterite. Diverso il discorso in casa partenopea, dove Arkadiusz Milik scalpita per avere l’occasione di scendere in campo dal fischio d’inizio. Lo staff tecnico sta dosando il suo minutaggio col contagocce, onde evitare ricadute, ma la sensazione è che 45 minuti il polacco possa reggerli già.