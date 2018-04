Milik arma segreta per la rimonta Scudetto: titolare in Napoli-Udinese. E con la Juve…

Il Napoli affronterà l’Udinese con Arek Milik titolare. Il polacco per la prima volta dal 1′ minuto dopo il rientro dall’infortunio

Maurizio Sarri ha un jolly da giocare per tentare la scalata verso lo Scudetto: Arek Milik. Il centravanti del Napoli ha collezionato 11 presenze in questa stagione, realizzando 3 gol. Il giocatore polacco, alle prese con il secondo infortunio, ha interrotto il suo processo di crescita ma ha dimostrato di essere un giocatore importante nell’ultimo periodo, rendendosi molto utile a gara in corso. Il giocatore è tornato a disposizione contro la Roma, entrando in campo a un quarto d’ora dalla fine.

Sarri ha puntato su di lui, sempre nei minuti finali, delle sfide contro Inter, Genoa, Sassuolo, Chievo Verona e Milan. Il polacco ex Ajax si è sempre reso pericoloso ed è tornato al gol contro il Chievo, partecipando attivamente alla rimonta contro i clivensi (suo l’assist per il 2-1 definitivo di Diawara). Oggi Arek, contro l’Udinese, avrà una grande occasione perché, per la prima volta dal rientro, tornerà titolare. Sarri cerca energie nuove e fa riposare Mertens (diffidato) in vista della sfida Scudetto di domenica prossima contro la Juventus. Il centravanti polacco può diventare indispensabile in questo finale di stagione: una buona prova contro l’Udinese potrebbe mettere in difficoltà Sarri proprio in vista della Juve. Mertens è avvisato.