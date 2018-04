Juventus-Napoli, indiscrezioni sull’arbitro: può essere Rocchi

Arbitro Juventus-Napoli, le prime indiscrezioni: per la sfida della 34ª giornata di Serie A, il direttore può essere il fiorentino Gianluca Rocchi, che ha un precedente importante

Il turno infrasettimanale può dire molto sul big match di domenica. Juventus-Napoli può essere la vera partita Scudetto e, siccome siamo in Italia, uno degli argomenti principali riguarda chi sarà l’arbitro della partita. Le ultime indiscrezioni, molto vicine alla realtà, arrivano da Il Corriere dello Sport: Juventus-Napoli avrà come arbitro Gianluca Rocchi. Si tratta dell’unico fischietto italiano al Mondiale, dell’arbitro più in forma in questo momento, nonché quello con meno “rischi” alle spalle nelle ultime giornate. Ha diretto Udinese-Lazio, è stato al Var nel derby, quindi Rizzoli gli ha preparato la strada per poter arrivare al meglio alla grande sfida dell’Allianz Stadium. Di Liberatore e Tonolini, i due storici guardalinee e assistenti di Rocchi, lo seguiranno in Russia e anche a Torino domenica sera. La terna è fatta, mancano solamente IV Uomo e Var, oltre alla conferma ufficiale dell’Aia.

Arbitro Juventus-Napoli: la scheda di Rocchi

Gianluca Rocchi ha arbitrato già uno Juventus-Napoli. Era l’ottobre 2016, la prima sfida di Higuain da juventino. Vinse la Juve grazie a un gol del Pipita, ma la direzione di gara di Rocchi rasentò la perfezione: nessuna sbavatura, neppure in occasione di un presunto penalty per mani di Chiriches. A distanza di un anno e mezzo, Rocchi tornerà allo Stadium per mostrare le sue qualità a poche settimane dalla coppa del mondo. Nato a Firenze nel 1973, Rocchi arriva proprio dall’Aia fiorentina e lavora come agente di commercio. In questa stagione ha diretto molte gare importanti, come la finale di Supercoppa Europea tra il Real Madrid e il Manchester United. Ha incontrato il Napoli solo nella vittoria esterna contro la Roma, mentre con la Juventus non ha precedenti nelle quattordici sfide di Serie A arbitrate questa stagione.