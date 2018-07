Il Milan sogna un grande colpo in attacco e il Fondo Elliott pensa a Gonzalo Higuain ma prima serve la cessione di un big

Il Milan cerca un grande attaccante e il sogno del Fondo Elliott sembra essere Gonzalo Higuain. Il centravanti è stato messo sul mercato dalla Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo e andrà sicuramente via da Torino. L’attaccante argentino è deluso e arrabbiato ma in prima fila per il suo acquisto c’è il Chelsea di Maurizio Sarri che nei prossimi giorni presenterà la prima offerta ufficiale alla Juventus per il Pipita. L’attaccante è il sogno del Milan di Elliott che immetterà immediatamente 50 milioni nelle casse rossonere, non tutti destinati al mercato ma serviranno anche per i costi di gestione.

Secondo Il Corriere dello Sport, per l’arrivo di Higuain serve almeno la cessione di un big per fare cassa. Gli indiziati principali sono sempre gli stessi: via uno tra Donnarumma e Suso che permetterebbero una plusvalenza del 100%, via anche Leonardo Bonucci, che si è sentito scaricato dalla società milanista e sta valutando il futuro altrove con Manchester City, Manchester United e PSG sulle sue tracce. Un altro aspetto da capire è chi porterebbe avanti l’operazione, tenuto conto che il destino dell’attuale management appare segnato: Fassone e Mirabelli potrebbero essere affiancati, inizialmente, da Leonardo o da una nuova figura, per poi essere ‘scaricati’.