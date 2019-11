Higuain: «Questa Juventus è fortissima. Atletico Madrid? Non molla mai»

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, presenta così la gara contro l’Atletico Madrid, prossimo avversario in Champions League

Gonzalo Higuain conosce bene l’Atletico Madrid, rivale della Juventus nella sfida di domani sera in Champions League. Ecco le parole dell’argentino ai microfoni di Juventus TV.

SU JUVE-ATLETICO – «Mi aspetto una partita durissima. L’Atletico Madrid è una squadra che non molla mai. Sarà fondamentale l’approccio, per loro sarà una battaglia perché hanno bisogno di vincere. Ma anche noi abbiamo bisogno di vincere perché vogliamo arrivare primi nel girone».

SULLA JUVE DI SARRI – «È una Juve fortissima, al di là del fatto che non stiamo giocando come vuole il mister in gran parte della partita, però io, in campo e negli allenamenti, posso dire che ce la stiamo mettendo davvero tutta. Contrariamente a quello che pensa la gente, non è facile giocare come vuole l’allenatore che è qui solo da quattro mesi. La Juve giocava in un altro modo, pensare di fare un gioco diverso così presto è complicato».