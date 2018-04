Higuain a due giorni da Real-Juve: «Grazie ai tifosi e ai compagni: sono orgoglioso» – FOTO

Il centravanti argentino della Juventus ha commentato, a due giorni dalla sfida, l’eliminazione dei bianconeri con il Real. Ecco le parole di Higuain

Gonzalo Higuain si è detto orgoglioso della Juventus e dei suoi tifosi. E’ ancora grande l’amarezza per la splendida prova fornita dai bianconeri al Bernabeu contro il Real Madrid e che, purtroppo per la Juve, non è valsa la qualificazione alle semifinali di Champions. Il Pipita, autore di una prova così e così, ha voluto sottolineare l’orgoglio provato per la splendida prestazione di tutta la squadra e per la splendida reazione dei tifosi che hanno incoraggiato i bianconeri nonostante l’eliminazione.

Questo il messaggio postato dal Pipita sulla sua pagina Instagram ufficiale: «Ho lasciato passare un po’ di giorni… ma solo posso dire grazie a tutti tifosi juventini e grazie a tutta la squadra per il orgoglio dimostrato in campo.. ma sentire che tutto il popolo juventino e orgoglioso di noi e molto bello e incoraggiante per continuare, grazie di cuore».