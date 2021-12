Higuain rivela: «Stavo per lasciare il calcio, non volevo tornare alla Juve»

Gonzalo Higuain ha rilasciato delle dichiarazioni choc ai microfoni di ESPN: queste le parole dell’attaccante argentino

L’ex attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole.

PANDEMIA – «Sono andato in Argentina e le ho detto (alla madre ndr) che fino a quando non fosse guarita, non avrei più giocato a calcio. Ho combattuto per lei. Mi ha risposto che sarebbe morta prima perché non mi avrebbe permesso di lasciare qualcosa che amavo, per lei. Così ho continuato a giocare per lei. Stavo per lasciare il calcio. Quando sono tornato in Argentina nella pandemia non volevo tornare alla Juventus perché mi sembrava un’aberrazione che continuassero a giocare con il numero di morti che ci sono stati. Nel calcio, al di là di ciò che si muove, se ne fregano della vita delle persone. Hanno continuato a giocare per tenere occupata la testa di chi era rinchiuso in casa loro. Non volevo tornare indietro e ho ricevuto molte critiche per aver detto quello che sentivo».